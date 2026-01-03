Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решение суда по делу Иванова еще не изготовлено, заявил адвокат - 03.01.2026
Решение суда по делу Иванова еще не изготовлено, заявил адвокат
Решение суда по делу Иванова еще не изготовлено, заявил адвокат - 03.01.2026, ПРАЙМ
Решение суда по делу Иванова еще не изготовлено, заявил адвокат
Решение суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей... | 03.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Решение суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей еще не изготовлено, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Марченко. Пресненский суд Москвы 5 декабря частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей. "Решение суда об изъятии имущества еще не изготовлено, соответственно его никто не обжаловал", - заявил адвокат. Ответчиками по иску Генпрокуратуры проходили бывшая жена фигуранта Светлана Захарова, отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель бывшего чиновника Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин, а также юрлица - ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи". В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения. В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо". Решение суда еще не вступило в законную силу. Изъятое по иску имущество находится под арестом. Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Сейчас он находится в СИЗО по другому делу о взятках, 25 ноября он был признан банкротом по заявлению банка ПСБ, Арбитражный суд Москвы открыл процедуру реализации его имущества.
10:27 03.01.2026
 
Решение суда по делу Иванова еще не изготовлено, заявил адвокат

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Решение суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей еще не изготовлено, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Марченко.
Пресненский суд Москвы 5 декабря частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.
"Решение суда об изъятии имущества еще не изготовлено, соответственно его никто не обжаловал", - заявил адвокат.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры проходили бывшая жена фигуранта Светлана Захарова, отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель бывшего чиновника Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин, а также юрлица - ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения.
В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо".
Решение суда еще не вступило в законную силу. Изъятое по иску имущество находится под арестом.
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток.
По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.
Сейчас он находится в СИЗО по другому делу о взятках, 25 ноября он был признан банкротом по заявлению банка ПСБ, Арбитражный суд Москвы открыл процедуру реализации его имущества.
 
Заголовок открываемого материала