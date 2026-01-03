https://1prime.ru/20260103/karakas-866175498.html

Территория на юге Каракаса обесточена, сообщили СМИ

Территория на юге Каракаса обесточена, сообщили СМИ - 03.01.2026, ПРАЙМ

Территория на юге Каракаса обесточена, сообщили СМИ

Территория на юге Каракаса около военной базы обесточена, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T10:33+0300

2026-01-03T10:33+0300

2026-01-03T10:33+0300

мировая экономика

венесуэла

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866175224_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_44e67ff190ac19deb692657be8927782.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Территория на юге Каракаса около военной базы обесточена, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. Ранее агентство Франс Пресс сообщало о взрывах в городе. "Южная часть Каракаса около военной базы без электричества", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на очевидца.

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венесуэла