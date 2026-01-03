Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.01.2026
Территория на юге Каракаса около военной базы обесточена, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. | 03.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Территория на юге Каракаса около военной базы обесточена, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. Ранее агентство Франс Пресс сообщало о взрывах в городе. "Южная часть Каракаса около военной базы без электричества", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на очевидца.
2026
10:33 03.01.2026
 
Территория на юге Каракаса обесточена, сообщили СМИ

© AP Photo / Matias DelacroixДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
© AP Photo / Matias Delacroix
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Территория на юге Каракаса около военной базы обесточена, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало о взрывах в городе.
"Южная часть Каракаса около военной базы без электричества", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на очевидца.
 
