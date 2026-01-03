https://1prime.ru/20260103/karakas-866175498.html
Территория на юге Каракаса обесточена, сообщили СМИ
2026-01-03T10:33+0300
мировая экономика
венесуэла
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Территория на юге Каракаса около военной базы обесточена, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. Ранее агентство Франс Пресс сообщало о взрывах в городе. "Южная часть Каракаса около военной базы без электричества", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на очевидца.
