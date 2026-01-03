https://1prime.ru/20260103/karakas-866175621.html
В Белом доме осведомлены о взрывах в Каракасе, сообщили СМИ
В Белом доме осведомлены о взрывах в Каракасе, сообщили СМИ - 03.01.2026, ПРАЙМ
В Белом доме осведомлены о взрывах в Каракасе, сообщили СМИ
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах в Каракасе, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах в Каракасе, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. "Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом (произошедших - ред.) сегодняшним ранним утром... Официальных комментариев пока нет", - написала журналистка в соцсети X.
