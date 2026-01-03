Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме осведомлены о взрывах в Каракасе, сообщили СМИ - 03.01.2026
В Белом доме осведомлены о взрывах в Каракасе, сообщили СМИ
В Белом доме осведомлены о взрывах в Каракасе, сообщили СМИ - 03.01.2026, ПРАЙМ
В Белом доме осведомлены о взрывах в Каракасе, сообщили СМИ
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах в Каракасе, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T10:37+0300
2026-01-03T10:37+0300
мировая экономика
венесуэла
сша
дональд трамп
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах в Каракасе, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. "Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом (произошедших - ред.) сегодняшним ранним утром... Официальных комментариев пока нет", - написала журналистка в соцсети X.
венесуэла
сша
мировая экономика, венесуэла, сша, дональд трамп, cbs
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, CBS
10:37 03.01.2026
 
В Белом доме осведомлены о взрывах в Каракасе, сообщили СМИ

Джейкобс: в администрации Трампа осведомлены о взрывах в Каракасе

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Флаги США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах в Каракасе, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
"Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом (произошедших - ред.) сегодняшним ранним утром... Официальных комментариев пока нет", - написала журналистка в соцсети X.
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Территория на юге Каракаса обесточена, сообщили СМИ
10:33
 
Мировая экономикаВЕНЕСУЭЛАСШАДональд ТрампCBS
 
 
