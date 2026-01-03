https://1prime.ru/20260103/karakas-866175757.html
NYT: в армии США отказались комментировать причастность к взрыву в Каракасе
NYT: в армии США отказались комментировать причастность к взрыву в Каракасе - 03.01.2026, ПРАЙМ
NYT: в армии США отказались комментировать причастность к взрыву в Каракасе
В американской армии отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает газета New York Times. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T10:41+0300
2026-01-03T10:41+0300
2026-01-03T10:41+0300
общество
венесуэла
вашингтон
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866175224_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_44e67ff190ac19deb692657be8927782.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В американской армии отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает газета New York Times. "Представитель американских военных в Вашингтоне заявила об осведомленности о сообщениях про взрывы в Каракасе, но не стала комментировать причастность США", - пишет газета.
венесуэла
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866175224_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a310e97020f2a844f1d141ff40f87df2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , венесуэла, вашингтон, new york times
Общество , ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, New York Times
NYT: в армии США отказались комментировать причастность к взрыву в Каракасе
NYT: в армии США отказались комментировать возможную причастность США к взрывам в Каракасе