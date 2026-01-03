NYT: в армии США отказались комментировать причастность к взрыву в Каракасе

https://1prime.ru/20260103/karakas-866175757.html

В американской армии отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает газета New York Times. | 03.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В американской армии отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает газета New York Times. "Представитель американских военных в Вашингтоне заявила об осведомленности о сообщениях про взрывы в Каракасе, но не стала комментировать причастность США", - пишет газета.

