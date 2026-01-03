https://1prime.ru/20260103/karakas-866176050.html

СМИ сообщили о стрельбе в Каракасе

общество

мировая экономика

венесуэла

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Очевидцы сообщают о стрельбе в столице Венесуэлы Каракасе и соседних городах Игероте и Ла-Гуайра, передает агентство Блумберг. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. "Люди также сообщают о звуках стрельбы в нескольких районах Каракаса, включая города Игероте и Ла-Гуайра рядом со столицей", - говорится в сообщении.

венесуэла

2026

общество , мировая экономика, венесуэла