СМИ сообщили о стрельбе в Каракасе - 03.01.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о стрельбе в Каракасе
2026-01-03T10:48+0300
2026-01-03T10:48+0300
общество
мировая экономика
венесуэла
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Очевидцы сообщают о стрельбе в столице Венесуэлы Каракасе и соседних городах Игероте и Ла-Гуайра, передает агентство Блумберг. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. "Люди также сообщают о звуках стрельбы в нескольких районах Каракаса, включая города Игероте и Ла-Гуайра рядом со столицей", - говорится в сообщении.
10:48 03.01.2026
 
СМИ сообщили о стрельбе в Каракасе

Bloomberg: очевидцы сообщают о стрельбе в Каракасе и соседних городах

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКаракаса
Каракаса - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Каракаса. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Очевидцы сообщают о стрельбе в столице Венесуэлы Каракасе и соседних городах Игероте и Ла-Гуайра, передает агентство Блумберг.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
"Люди также сообщают о звуках стрельбы в нескольких районах Каракаса, включая города Игероте и Ла-Гуайра рядом со столицей", - говорится в сообщении.
NYT: в армии США отказались комментировать причастность к взрыву в Каракасе
