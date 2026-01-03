Белый дом отказался комментировать взрывы в Каракасе, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260103/karakas-866176182.html

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В Белом доме отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе, сообщает газета New York Times. "Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в Каракасе", - пишет газета.

