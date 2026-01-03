https://1prime.ru/20260103/karakas-866176182.html
Белый дом отказался комментировать взрывы в Каракасе, пишут СМИ
Белый дом отказался комментировать взрывы в Каракасе, пишут СМИ - 03.01.2026, ПРАЙМ
Белый дом отказался комментировать взрывы в Каракасе, пишут СМИ
В Белом доме отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе, сообщает газета New York Times. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T10:51+0300
2026-01-03T10:51+0300
2026-01-03T10:51+0300
общество
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866174745_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_52a8016805feca21578146d7eafbd1d7.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В Белом доме отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе, сообщает газета New York Times. "Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в Каракасе", - пишет газета.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866174745_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b2b68a9a2cce882fd629966efa172ce8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , new york times
Общество , New York Times
Белый дом отказался комментировать взрывы в Каракасе, пишут СМИ
NYT: Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в Каракасе