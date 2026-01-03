В аэропорту Каракаса прогремели взрывы, сообщили СМИ

https://1prime.ru/20260103/karakas-866178375.html
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Сильные взрывы раздались в международном аэропорту Каракаса и другом менее крупном аэропорту для военных и частных самолетов на востоке города, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на видео. "На видео, публикуемых в соцсетях, видны сильные взрывы в международном аэропорту Каракаса имени Симона Боливара… в аэропорту Ла-Карлота, менее крупном аэропорту для военных и частных самолетов на востоке Каракаса, также, судя по всему, прогремели взрывы", - говорится в материале.
