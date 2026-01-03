Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о панике на улицах Каракаса - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/karakas-866178624.html
СМИ сообщили о панике на улицах Каракаса
СМИ сообщили о панике на улицах Каракаса - 03.01.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о панике на улицах Каракаса
Люди на улицах столицы Венесуэлы паникуют, слышны сирены скорой помощи, сообщает издание Wall Stret Journal со ссылкой на двух дипломатов, находящихся в городе. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:41+0300
2026-01-03T14:41+0300
мировая экономика
венесуэла
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866177358_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8bfd73da892df8890e8605720db9b12.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Люди на улицах столицы Венесуэлы паникуют, слышны сирены скорой помощи, сообщает издание Wall Stret Journal со ссылкой на двух дипломатов, находящихся в городе. "Они (дипломаты - ред.) слышали минимум семь огромных взрывов и видели людей, которые выглядели паникующими на улицах. Дипломаты слышали сирены, которые, по их словам, звучали как сирены скорой помощи", - говорится в публикации издания.
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866177358_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_9eb476fdacff96820b436a7d2f2265ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венесуэла, общество
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Общество
14:41 03.01.2026
 
СМИ сообщили о панике на улицах Каракаса

WSJ: люди на улицах Каракаса паникуют, слышны сирены скорой помощи

© AP Photo / Matias DelacroixЛюди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла
Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Люди на улицах столицы Венесуэлы паникуют, слышны сирены скорой помощи, сообщает издание Wall Stret Journal со ссылкой на двух дипломатов, находящихся в городе.
"Они (дипломаты - ред.) слышали минимум семь огромных взрывов и видели людей, которые выглядели паникующими на улицах. Дипломаты слышали сирены, которые, по их словам, звучали как сирены скорой помощи", - говорится в публикации издания.
 
Мировая экономикаВЕНЕСУЭЛАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала