СМИ сообщили о панике на улицах Каракаса

СМИ сообщили о панике на улицах Каракаса

03.01.2026

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Люди на улицах столицы Венесуэлы паникуют, слышны сирены скорой помощи, сообщает издание Wall Stret Journal со ссылкой на двух дипломатов, находящихся в городе. "Они (дипломаты - ред.) слышали минимум семь огромных взрывов и видели людей, которые выглядели паникующими на улицах. Дипломаты слышали сирены, которые, по их словам, звучали как сирены скорой помощи", - говорится в публикации издания.

