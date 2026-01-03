Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каракас охватил хаос из-за атаки США, рассказала туристка из России - 03.01.2026, ПРАЙМ
Каракас охватил хаос из-за атаки США, рассказала туристка из России
Каракас охватил хаос из-за атаки США, рассказала туристка из России - 03.01.2026, ПРАЙМ
Каракас охватил хаос из-за атаки США, рассказала туристка из России
Каракас охватил хаос на фоне атаки США, над городом барражируют американские вертолёты, сообщила РИА Новости туристка из РФ. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:23+0300
2026-01-03T15:23+0300
мировая экономика
сша
рф
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866177358_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8bfd73da892df8890e8605720db9b12.jpg
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Каракас охватил хаос на фоне атаки США, над городом барражируют американские вертолёты, сообщила РИА Новости туристка из РФ. "В городе хаос", - сказала собеседница агентства. По ее словам, она слышала пару взрывов и видела американские вертолёты над столицей Венесуэлы.
сша
рф
венесуэла
мировая экономика, сша, рф, венесуэла
Мировая экономика, США, РФ, ВЕНЕСУЭЛА
15:23 03.01.2026
 
Каракас охватил хаос из-за атаки США, рассказала туристка из России

Туристка из России рассказала, что в Каракасе после атаки США царит хаос

© AP Photo / Matias Delacroix Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла
Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Каракас охватил хаос на фоне атаки США, над городом барражируют американские вертолёты, сообщила РИА Новости туристка из РФ.
"В городе хаос", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, она слышала пару взрывов и видела американские вертолёты над столицей Венесуэлы.
 
