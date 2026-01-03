https://1prime.ru/20260103/karakas-866180784.html
Каракас охватил хаос из-за атаки США, рассказала туристка из России
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Каракас охватил хаос на фоне атаки США, над городом барражируют американские вертолёты, сообщила РИА Новости туристка из РФ. "В городе хаос", - сказала собеседница агентства. По ее словам, она слышала пару взрывов и видела американские вертолёты над столицей Венесуэлы.
