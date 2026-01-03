https://1prime.ru/20260103/khorly-866182275.html

В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - ПРАЙМ. Число госпитализированных в больницы Крыма людей, раненных во время атаки в Хорлах Херсонской области, составляет 12 человек, состояние двух из них по-прежнему тяжелое, два пациента направлены на амбулаторное лечение, сообщил минздрав региона журналистам. "По состоянию на 03.01.2026 в медицинских организациях Республики Крым находятся 12 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Состояние двоих пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое. Два пациента направлены на амбулаторное лечение" , - сообщили в минздраве. Пятеро детей, отметили в минздраве, продолжают получать медицинскую помощь в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", пять взрослых - в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6" и два пациента - в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко".

