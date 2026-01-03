Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ в Хорлах - 03.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ в Хорлах
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ в Хорлах - 03.01.2026, ПРАЙМ
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ в Хорлах
Число госпитализированных в больницы Крыма людей, раненных во время атаки в Хорлах Херсонской области, составляет 12 человек, состояние двух из них по-прежнему... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:41+0300
2026-01-03T15:41+0300
общество
здоровье
херсонская область
крым
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/98/834899804_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_df72dc2f0b2026cb3db36eb33747f62a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - ПРАЙМ. Число госпитализированных в больницы Крыма людей, раненных во время атаки в Хорлах Херсонской области, составляет 12 человек, состояние двух из них по-прежнему тяжелое, два пациента направлены на амбулаторное лечение, сообщил минздрав региона журналистам. "По состоянию на 03.01.2026 в медицинских организациях Республики Крым находятся 12 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Состояние двоих пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое. Два пациента направлены на амбулаторное лечение" , - сообщили в минздраве. Пятеро детей, отметили в минздраве, продолжают получать медицинскую помощь в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", пять взрослых - в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6" и два пациента - в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко".
херсонская область
крым
общество , здоровье, херсонская область, крым, всу
Общество , Здоровье, Херсонская область, КРЫМ, ВСУ
15:41 03.01.2026
 
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ в Хорлах

Минздрав: состояние 2 человек, перевезенных в Крым после атаки в Хорлах, остается тяжелым

© РИА Новости . Евгений Самарин
Диагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Диагностический медицинский прибор . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - ПРАЙМ. Число госпитализированных в больницы Крыма людей, раненных во время атаки в Хорлах Херсонской области, составляет 12 человек, состояние двух из них по-прежнему тяжелое, два пациента направлены на амбулаторное лечение, сообщил минздрав региона журналистам.
"По состоянию на 03.01.2026 в медицинских организациях Республики Крым находятся 12 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Состояние двоих пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое. Два пациента направлены на амбулаторное лечение" , - сообщили в минздраве.
Пятеро детей, отметили в минздраве, продолжают получать медицинскую помощь в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", пять взрослых - в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6" и два пациента - в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко".
 
ОбществоЗдоровьеХерсонская областьКРЫМВСУ
 
 
