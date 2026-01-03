Мишустин поручил собирать обратную связь о борьбе с кибермошенниками

https://1prime.ru/20260103/kibermoshenniki-866173732.html
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин до 1 апреля поручил Минцифры организовать сбор обратной связи от населения о принимаемых властями усилиях по борьбе с кибермошенниками, чтобы затем учитывать ее в разработке новых мер против кибермошенников, сообщил кабмин. "В поручениях председателя правительства отмечается необходимость информирования граждан о мерах, которые власти принимают против кибермошенников. Организовать регулярный сбор и анализ обратной связи от населения с целью её учёта при формировании новых мер противодействия киберпреступлениям поручено Минцифры", - сказано в сообщении. Это должно быть сделано до 1 апреля 2026 года.
