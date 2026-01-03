Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай призвал США соблюдать международное право после атаки на Венесуэлу - 03.01.2026
Китай призвал США соблюдать международное право после атаки на Венесуэлу
2026-01-03T17:53+0300
2026-01-03T17:53+0300
общество
мировая экономика
китай
сша
венесуэла
оон
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Китай настойчиво призывает США соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран, сообщает МИД КНР. "Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты соблюдать международное право и цели и принципы Устава ООН и прекратить нарушать суверенитет и безопасность других стран", - сообщил официальный представитель МИД КНР на вопрос о ситуации в Венесуэле.
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
общество, мировая экономика, китай, сша, венесуэла, оон
Общество , Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВЕНЕСУЭЛА, ООН
17:53 03.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев Флаг Китая
Флаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Китай настойчиво призывает США соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран, сообщает МИД КНР.
"Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты соблюдать международное право и цели и принципы Устава ООН и прекратить нарушать суверенитет и безопасность других стран", - сообщил официальный представитель МИД КНР на вопрос о ситуации в Венесуэле.
 
