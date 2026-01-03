https://1prime.ru/20260103/kitay-866185904.html

Китай призвал США соблюдать международное право после атаки на Венесуэлу

Китай призвал США соблюдать международное право после атаки на Венесуэлу - 03.01.2026, ПРАЙМ

Китай призвал США соблюдать международное право после атаки на Венесуэлу

Китай настойчиво призывает США соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран, сообщает МИД КНР. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T17:53+0300

2026-01-03T17:53+0300

2026-01-03T17:53+0300

общество

мировая экономика

китай

сша

венесуэла

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Китай настойчиво призывает США соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран, сообщает МИД КНР. "Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты соблюдать международное право и цели и принципы Устава ООН и прекратить нарушать суверенитет и безопасность других стран", - сообщил официальный представитель МИД КНР на вопрос о ситуации в Венесуэле.

китай

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, китай, сша, венесуэла, оон