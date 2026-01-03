https://1prime.ru/20260103/kitay-866185904.html
Китай призвал США соблюдать международное право после атаки на Венесуэлу
2026-01-03T17:53+0300
общество
мировая экономика
китай
сша
венесуэла
оон
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Китай настойчиво призывает США соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран, сообщает МИД КНР. "Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты соблюдать международное право и цели и принципы Устава ООН и прекратить нарушать суверенитет и безопасность других стран", - сообщил официальный представитель МИД КНР на вопрос о ситуации в Венесуэле.
