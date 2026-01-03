Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Земле наблюдается слабая магнитная буря
На Земле наблюдается слабая магнитная буря
На Земле наблюдается слабая магнитная буря
общество
ран
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. На Земле наблюдается слабая магнитная буря с незначительной интенсивностью возмущений магнитного поля (G1), сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ). "Геомагнитное поле: 02 и 03 января возможно слабо возмущенное", — отмечается в сообщении. Согласно данным института, солнечная активность остается на умеренном уровне, однако возможны всплески класса Х, включая протонные вспышки. Магнитная буря уровня G1 практически не оказывает значительного влияния на технические системы, но может влиять на поведение мигрирующих животных. В преддверии этого события, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что корональные дыры на Солнце являются главным источником магнитных бурь на нашей планете. Несмотря на уменьшение числа солнечных вспышек, в 2026 году ожидается значительное количество магнитных бурь.
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. На Земле наблюдается слабая магнитная буря с незначительной интенсивностью возмущений магнитного поля (G1), сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ).
"Геомагнитное поле: 02 и 03 января возможно слабо возмущенное", — отмечается в сообщении.

Согласно данным института, солнечная активность остается на умеренном уровне, однако возможны всплески класса Х, включая протонные вспышки.
Магнитная буря уровня G1 практически не оказывает значительного влияния на технические системы, но может влиять на поведение мигрирующих животных.
В преддверии этого события, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что корональные дыры на Солнце являются главным источником магнитных бурь на нашей планете. Несмотря на уменьшение числа солнечных вспышек, в 2026 году ожидается значительное количество магнитных бурь.
