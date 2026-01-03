https://1prime.ru/20260103/maduro-866177983.html
В Венесуэле ввели чрезвычайное положение
В Венесуэле ввели чрезвычайное положение - 03.01.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле ввели чрезвычайное положение
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле, сообщает информационный портал BNO News. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:26+0300
2026-01-03T14:26+0300
2026-01-03T14:26+0300
общество
мировая экономика
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857365610_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_48573b61dac791d0e3f2c8eef3addb82.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле, сообщает информационный портал BNO News. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. "Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение", - говорится в сообщении.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857365610_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_40678ced82d81f64f728350b77d1b1d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, cbs
Общество , Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, CBS
В Венесуэле ввели чрезвычайное положение
Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле