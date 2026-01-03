https://1prime.ru/20260103/maduro-866177983.html

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле, сообщает информационный портал BNO News. | 03.01.2026, ПРАЙМ

общество

мировая экономика

венесуэла

сша

николас мадуро

дональд трамп

cbs

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле, сообщает информационный портал BNO News. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. "Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение", - говорится в сообщении.

венесуэла

сша

2026

общество , мировая экономика, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, cbs