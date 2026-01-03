Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенатор Ли заявил, что Мадуро предстанет перед судом в США - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/maduro-866180251.html
Сенатор Ли заявил, что Мадуро предстанет перед судом в США
Сенатор Ли заявил, что Мадуро предстанет перед судом в США - 03.01.2026, ПРАЙМ
Сенатор Ли заявил, что Мадуро предстанет перед судом в США
Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:05+0300
2026-01-03T15:05+0300
общество
мировая экономика
сша
венесуэла
николас мадуро
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864697303_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_b99cf13d62a65688b0f2b05547730877.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом в Штатах по уголовным обвинениям. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об успешном масштабном ударе по Венесуэле. Он также заявил, что президента страны Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы. Американский лидер пообещал выступить с подробностями в 19.00 мск. "Только что разговаривал по телефону с (госсекретарем США Марко Рубио - ред.). Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военными для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах", - написал Ли в соцсети X.
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864697303_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_3d47762d8ffe3a46443321f2b2601e41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, венесуэла, николас мадуро, марко рубио, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, Марко Рубио, Дональд Трамп
15:05 03.01.2026
 
Сенатор Ли заявил, что Мадуро предстанет перед судом в США

Сенатор Ли: Мадуро предстанет перед судом в США по уголовным обвинениям

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом в Штатах по уголовным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об успешном масштабном ударе по Венесуэле. Он также заявил, что президента страны Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы. Американский лидер пообещал выступить с подробностями в 19.00 мск.
"Только что разговаривал по телефону с (госсекретарем США Марко Рубио - ред.). Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военными для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах", - написал Ли в соцсети X.
 
ОбществоМировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАНиколас МадуроМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала