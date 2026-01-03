https://1prime.ru/20260103/maduro-866180251.html
Сенатор Ли заявил, что Мадуро предстанет перед судом в США
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом в Штатах по уголовным обвинениям. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об успешном масштабном ударе по Венесуэле. Он также заявил, что президента страны Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы. Американский лидер пообещал выступить с подробностями в 19.00 мск. "Только что разговаривал по телефону с (госсекретарем США Марко Рубио - ред.). Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военными для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах", - написал Ли в соцсети X.
