Сенатор Ли заявил, что Мадуро предстанет перед судом в США

Сенатор Ли заявил, что Мадуро предстанет перед судом в США - 03.01.2026, ПРАЙМ

Сенатор Ли заявил, что Мадуро предстанет перед судом в США

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T15:05+0300

2026-01-03T15:05+0300

2026-01-03T15:05+0300

общество

мировая экономика

сша

венесуэла

николас мадуро

марко рубио

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом в Штатах по уголовным обвинениям. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об успешном масштабном ударе по Венесуэле. Он также заявил, что президента страны Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы. Американский лидер пообещал выступить с подробностями в 19.00 мск. "Только что разговаривал по телефону с (госсекретарем США Марко Рубио - ред.). Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военными для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах", - написал Ли в соцсети X.

сша

венесуэла

2026

общество , мировая экономика, сша, венесуэла, николас мадуро, марко рубио, дональд трамп