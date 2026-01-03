https://1prime.ru/20260103/maduro-866184100.html

Генпрокурор США сообщила, в чем обвиняется Мадуро

Генпрокурор США сообщила, в чем обвиняется Мадуро

2026-01-03T16:34+0300

мировая экономика

общество

сша

венесуэла

николас мадуро

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняется в наркотерроризме, а также в "сговоре" с целью ввоза кокаина и в хранении оружия. "Николасу Мадуро предъявлены обвинения в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью ввоза кокаина, незаконном хранении пулемётов и разрушительных устройств, а также в заговоре с целью владения пулемётами и взрывными устройствами против Соединённых Штатов", - написала Бонди в соцсети X. Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.

сша

венесуэла

мировая экономика, общество , сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп