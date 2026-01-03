Аналитик рассказал, где в России добывают металлы дороже золота

https://1prime.ru/20260103/metall-866183643.html

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Российские компании добывают иридий и родий, которые стоят существенно дороже золота, а их месторождения находятся на севере Красноярского края, в Мурманской области и Хабаровском крае, рассказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. "Самые крупные месторождения родия и иридия... расположены в Норильском районе Красноярского края: "Октябрьское", "Талнахское", "Норильск-I", "Масловское", "Черногорское" (свыше 90% запасов). Дополнительно - "Федорова тундра" (Мурманская область) и "Кондёр" (Хабаровский край)", - сказал Орехов, отвечая на вопрос, где в России добывают эти металлы. Иридий и родий относятся к металлам платиновой группы. И, по словам эксперта, такие металлы регулярно превышают рыночную цену одного из самых дорогих и ценных металлов: золота. Его цена в прошлом году обновила множество рекордов, а средняя цена за год составила около 3,5 тысяч долларов за унцию. При этом средняя стоимость родия составила около 8 тысяч долларов за унцию, иридия - около 4,5 тысяч. После добычи металлам необходима обработка - аффинаж, под которым понимается процесс высокой очистки металлов от примесей, напомнил эксперт. В России существует несколько таких предприятий: Красноярский завод цветных металлов (Красцветмет), Приокский завод цветных металлов (ПЗЦМ).

