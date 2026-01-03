МИД Ирана обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию

https://1prime.ru/20260103/mid-866167997.html

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Послание президента США Дональда Трампа о готовности Штатов оказать помощь участникам протестов в Иране нарушает Устав ООН и международное право и подстрекает к насилию против иранских граждан, заявили в МИД Ирана. Трамп заявил в пятницу, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям. "Такого рода безответственная позиция, представляющая собой агрессивный и противозаконный подход, (занимаемый - ред.) США в отношении иранского народа, является не только грубым нарушением основополагающих принципов и норм Устава ООН и международного права, (касающихся - ред.) уважения к национальному суверенитету стран, но и подстрекательством к насилию и совершению терактов против иранских граждан", - приводит текст заявления иранского внешнеполитического ведомства его Telegram-канал. МИД Ирана напомнил Совету безопасности ООН об ответственности этой организации за сохранение мира и безопасности от агрессивной монополярности Вашингтона и подчеркнул, что иранцы не допустят чьего-либо злонамеренного вмешательства в их диалог друг с другом, направленный на решение их проблем. Ведомство отметило, что считает угрожающие антииранские заявления властей США соответствующими политике Израиля, эскалирующей напряженность в регионе Ближнего Востока. Министерство также заявило, что реакция Тегерана на любого рода агрессию в его адрес будет "быстрой, решительной и всеобъемлющей", и подчеркнуло, что ответственность за последствия дестабилизации в регионе будет полностью лежать на Вашингтоне. Ранее генштаб ВС Ирана опубликовал заявление, в котором говорится, что иранская армия не допустит никакого вреда исламской республике и безопасности народа. Отмечалось, что если "враги Ирана" совершат еще одну ошибку, они получат ответ сильнее и сокрушительнее, чем в предыдущий раз. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.

