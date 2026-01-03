https://1prime.ru/20260103/mid-866179888.html

МИД назвал предлоги США для агрессии против Каракаса несостоятельными

МИД назвал предлоги США для агрессии против Каракаса несостоятельными

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. "Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны", - говорится в сообщении дипведомства.

