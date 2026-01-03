https://1prime.ru/20260103/mid-866179888.html
МИД назвал предлоги США для агрессии против Каракаса несостоятельными
МИД назвал предлоги США для агрессии против Каракаса несостоятельными - 03.01.2026, ПРАЙМ
МИД назвал предлоги США для агрессии против Каракаса несостоятельными
Атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны, говорится в... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:56+0300
2026-01-03T14:56+0300
2026-01-03T14:56+0300
россия
мировая экономика
сша
венесуэла
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. "Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны", - говорится в сообщении дипведомства.
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_2cbaa569af3df46140a6bbc101d51d2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, венесуэла, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, МИД РФ
МИД назвал предлоги США для агрессии против Каракаса несостоятельными
МИД: США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы, предлоги несостоятельны