Россия выразила обеспокоенность сообщениями о вывозе Мадуро из Венесуэлы - 03.01.2026
Россия выразила обеспокоенность сообщениями о вывозе Мадуро из Венесуэлы
Россия выразила обеспокоенность сообщениями о вывозе Мадуро из Венесуэлы - 03.01.2026, ПРАЙМ
Россия выразила обеспокоенность сообщениями о вывозе Мадуро из Венесуэлы
Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из Венесуэлы и призывает власти США немедленно внести... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:36+0300
2026-01-03T15:36+0300
россия
мировая экономика
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
мид рф
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857365610_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_48573b61dac791d0e3f2c8eef3addb82.jpg
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из Венесуэлы и призывает власти США немедленно внести ясность в данную ситуацию, говорится в сообщении МИД РФ. "Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию", - говорится в сообщении дипведомства. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране. Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
венесуэла
сша
россия, мировая экономика, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, мид рф, cbs
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД РФ, CBS
15:36 03.01.2026
 
Россия выразила обеспокоенность сообщениями о вывозе Мадуро из Венесуэлы

МИД РФ призвал власти США внести ясность в ситуацию с вывозом Мадуро из Венесуэлы

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из Венесуэлы и призывает власти США немедленно внести ясность в данную ситуацию, говорится в сообщении МИД РФ.
"Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию", - говорится в сообщении дипведомства.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
 
РОССИЯМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАСШАНиколас МадуроДональд ТрампМИД РФCBS
 
 
