Россия выразила обеспокоенность сообщениями о вывозе Мадуро из Венесуэлы

МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из Венесуэлы и призывает власти США немедленно внести ясность в данную ситуацию, говорится в сообщении МИД РФ. "Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию", - говорится в сообщении дипведомства. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране. Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.

