Мишустин поручил разработать документ по борьбе с кибермошенничеством
Мишустин поручил разработать документ по борьбе с кибермошенничеством
2026-01-03T10:24+0300
2026-01-03T10:24+0300
финансы
россия
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Проект документа стратегического планирования по борьбе с кибермошенничеством, который поможет ускорить расследования, будет разработан до 3 августа, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина. "В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, который позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной. Поручение об этом дал председатель правительства Михаил Мишустин…", - говорится в сообщении. "Срок - до 3 августа 2026 года с представлением промежуточного доклада до 12 мая 2026 года", - добавляется в сообщении.
финансы, россия, рф, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
10:24 03.01.2026
 
Мишустин поручил разработать документ по борьбе с кибермошенничеством

Мишустин поручил разработать проект документа по борьбе с кибермошенничеством

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Проект документа стратегического планирования по борьбе с кибермошенничеством, который поможет ускорить расследования, будет разработан до 3 августа, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина.
"В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, который позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной. Поручение об этом дал председатель правительства Михаил Мишустин…", - говорится в сообщении.
"Срок - до 3 августа 2026 года с представлением промежуточного доклада до 12 мая 2026 года", - добавляется в сообщении.
 
Финансы РОССИЯ РФ Михаил Мишустин
 
 
