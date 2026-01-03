https://1prime.ru/20260103/mishustin-866173985.html
Мишустин поручил разработать документ по борьбе с кибермошенничеством
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Проект документа стратегического планирования по борьбе с кибермошенничеством, который поможет ускорить расследования, будет разработан до 3 августа, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина. "В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, который позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной. Поручение об этом дал председатель правительства Михаил Мишустин…", - говорится в сообщении. "Срок - до 3 августа 2026 года с представлением промежуточного доклада до 12 мая 2026 года", - добавляется в сообщении.
