Поезд Деда Мороза в субботу второй день будет принимать гостей в Москве
2026-01-03T00:22+0300
бизнес
туризм
москва
владивосток
дед мороз
ржд
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Поезд Деда Мороза в субботу второй день будет принимать гостей в Москве, а вечером отправится дальше в путешествие по городам России, сообщили РИА Новости в РЖД.
Состав приехал на Киевской вокзал столицы в пятницу. В этом году он остановился здесь на 2 и 3 января.
Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. В составе есть приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр, лавка с сувенирами, сказочная деревня, вагон Снежной королевы, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
Все желающие смогут принять участие в праздничной программе с артистами и аниматорами, посмотреть, как устроена кабина паровоза и подбросить угля в топку, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, приобрести сувениры в вагоне-лавке, отправить послание Деду Морозу, сфотографироваться на фоне сказочного поезда или в фото-купе.
Есть и развлечения по заранее купленным билетам по отдельной программе. Она включает встречу с главным зимним волшебником в поезде, квест и чаепитие или спектакль в вагоне-кукольном театре.
"Вечером 3 января поезд отправится в путешествие по городам, следующая остановка на станции Великие Луки", - сообщили в РЖД.
Поезд Деда Мороза в этом сезоне начал путешествие по городам России 19 ноября. Он стартовал из Владивостока. Волшебный состав сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января нового 2026 года.
Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.
