https://1prime.ru/20260103/moskva-866167880.html

Поезд Деда Мороза в субботу второй день будет принимать гостей в Москве

Поезд Деда Мороза в субботу второй день будет принимать гостей в Москве - 03.01.2026, ПРАЙМ

Поезд Деда Мороза в субботу второй день будет принимать гостей в Москве

Поезд Деда Мороза в субботу второй день будет принимать гостей в Москве, а вечером отправится дальше в путешествие по городам России, сообщили РИА Новости в... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T00:22+0300

2026-01-03T00:22+0300

2026-01-03T00:22+0300

бизнес

туризм

москва

владивосток

дед мороз

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866167880.jpg?1767388950

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Поезд Деда Мороза в субботу второй день будет принимать гостей в Москве, а вечером отправится дальше в путешествие по городам России, сообщили РИА Новости в РЖД. Состав приехал на Киевской вокзал столицы в пятницу. В этом году он остановился здесь на 2 и 3 января. Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. В составе есть приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр, лавка с сувенирами, сказочная деревня, вагон Снежной королевы, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза. Все желающие смогут принять участие в праздничной программе с артистами и аниматорами, посмотреть, как устроена кабина паровоза и подбросить угля в топку, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, приобрести сувениры в вагоне-лавке, отправить послание Деду Морозу, сфотографироваться на фоне сказочного поезда или в фото-купе. Есть и развлечения по заранее купленным билетам по отдельной программе. Она включает встречу с главным зимним волшебником в поезде, квест и чаепитие или спектакль в вагоне-кукольном театре. "Вечером 3 января поезд отправится в путешествие по городам, следующая остановка на станции Великие Луки", - сообщили в РЖД. Поезд Деда Мороза в этом сезоне начал путешествие по городам России 19 ноября. Он стартовал из Владивостока. Волшебный состав сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января нового 2026 года. Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.

москва

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, москва, владивосток, дед мороз, ржд