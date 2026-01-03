Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число поездок по биометрии в Москве превысило 192 миллиона в 2025 году - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/moskva-866181864.html
Число поездок по биометрии в Москве превысило 192 миллиона в 2025 году
Число поездок по биометрии в Москве превысило 192 миллиона в 2025 году - 03.01.2026, ПРАЙМ
Число поездок по биометрии в Москве превысило 192 миллиона в 2025 году
Число поездок с оплатой по биометрии в московском транспорте превысило 192 миллиона в 2025 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:39+0300
2026-01-03T15:39+0300
бизнес
россия
москва
аэроэкспресс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862573690_0:349:3019:2047_1920x0_80_0_0_118fd413ee80aefad012b04dd7b8b70c.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Число поездок с оплатой по биометрии в московском транспорте превысило 192 миллиона в 2025 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Высокая доступность биометрии привлекает новых пользователей. Число зарегистрированных в системе горожан постоянно растет. Только за прошлый год оно увеличилось в 1,7 раза. По его итогам в системе зарегистрировано почти 700 тысяч человек. Общее число поездок с помощью системы распознавания лица превысило 192 миллиона", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждый рабочий день в 2025 году пассажиры совершали поездки по биометрии более 200 тысяч раз. Как подчеркивается на сайте, система оплаты по биометрии действует на четырех станциях Московских центральных диаметров (МЦД): Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы, Зеленоград-Крюково. Кроме того, оплата по биометрии работает на регулярном речном электротранспорте и на железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса". Уточняется, что нигде в мире этот платежный сервис не работает в таком масштабе и не является настолько удобным для пассажиров, как в Москве.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862573690_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_9aadc8b87ac23ab13b14f8013502a745.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, аэроэкспресс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэроэкспресс
15:39 03.01.2026
 
Число поездок по биометрии в Москве превысило 192 миллиона в 2025 году

В Москве число поездок с оплатой по биометрии превысило 192 миллиона в 2025 году

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции Кутузовская Московского центрального кольца - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Число поездок с оплатой по биометрии в московском транспорте превысило 192 миллиона в 2025 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Высокая доступность биометрии привлекает новых пользователей. Число зарегистрированных в системе горожан постоянно растет. Только за прошлый год оно увеличилось в 1,7 раза. По его итогам в системе зарегистрировано почти 700 тысяч человек. Общее число поездок с помощью системы распознавания лица превысило 192 миллиона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый рабочий день в 2025 году пассажиры совершали поездки по биометрии более 200 тысяч раз.
Как подчеркивается на сайте, система оплаты по биометрии действует на четырех станциях Московских центральных диаметров (МЦД): Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы, Зеленоград-Крюково.
Кроме того, оплата по биометрии работает на регулярном речном электротранспорте и на железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса". Уточняется, что нигде в мире этот платежный сервис не работает в таком масштабе и не является настолько удобным для пассажиров, как в Москве.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААэроэкспресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала