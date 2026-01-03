https://1prime.ru/20260103/moskva-866181864.html

Число поездок по биометрии в Москве превысило 192 миллиона в 2025 году

2026-01-03T15:39+0300

бизнес

россия

москва

аэроэкспресс

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Число поездок с оплатой по биометрии в московском транспорте превысило 192 миллиона в 2025 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Высокая доступность биометрии привлекает новых пользователей. Число зарегистрированных в системе горожан постоянно растет. Только за прошлый год оно увеличилось в 1,7 раза. По его итогам в системе зарегистрировано почти 700 тысяч человек. Общее число поездок с помощью системы распознавания лица превысило 192 миллиона", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждый рабочий день в 2025 году пассажиры совершали поездки по биометрии более 200 тысяч раз. Как подчеркивается на сайте, система оплаты по биометрии действует на четырех станциях Московских центральных диаметров (МЦД): Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы, Зеленоград-Крюково. Кроме того, оплата по биометрии работает на регулярном речном электротранспорте и на железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса". Уточняется, что нигде в мире этот платежный сервис не работает в таком масштабе и не является настолько удобным для пассажиров, как в Москве.

москва

2026

Новости

