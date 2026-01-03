https://1prime.ru/20260103/moskva-866181864.html
Число поездок по биометрии в Москве превысило 192 миллиона в 2025 году
Число поездок по биометрии в Москве превысило 192 миллиона в 2025 году - 03.01.2026, ПРАЙМ
Число поездок по биометрии в Москве превысило 192 миллиона в 2025 году
Число поездок с оплатой по биометрии в московском транспорте превысило 192 миллиона в 2025 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:39+0300
2026-01-03T15:39+0300
2026-01-03T15:39+0300
бизнес
россия
москва
аэроэкспресс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862573690_0:349:3019:2047_1920x0_80_0_0_118fd413ee80aefad012b04dd7b8b70c.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Число поездок с оплатой по биометрии в московском транспорте превысило 192 миллиона в 2025 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Высокая доступность биометрии привлекает новых пользователей. Число зарегистрированных в системе горожан постоянно растет. Только за прошлый год оно увеличилось в 1,7 раза. По его итогам в системе зарегистрировано почти 700 тысяч человек. Общее число поездок с помощью системы распознавания лица превысило 192 миллиона", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждый рабочий день в 2025 году пассажиры совершали поездки по биометрии более 200 тысяч раз. Как подчеркивается на сайте, система оплаты по биометрии действует на четырех станциях Московских центральных диаметров (МЦД): Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы, Зеленоград-Крюково. Кроме того, оплата по биометрии работает на регулярном речном электротранспорте и на железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса". Уточняется, что нигде в мире этот платежный сервис не работает в таком масштабе и не является настолько удобным для пассажиров, как в Москве.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862573690_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_9aadc8b87ac23ab13b14f8013502a745.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, аэроэкспресс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэроэкспресс
Число поездок по биометрии в Москве превысило 192 миллиона в 2025 году
В Москве число поездок с оплатой по биометрии превысило 192 миллиона в 2025 году
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ.
Число поездок с оплатой по биометрии в московском транспорте превысило 192 миллиона в 2025 году, сообщается
на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Высокая доступность биометрии привлекает новых пользователей. Число зарегистрированных в системе горожан постоянно растет. Только за прошлый год оно увеличилось в 1,7 раза. По его итогам в системе зарегистрировано почти 700 тысяч человек. Общее число поездок с помощью системы распознавания лица превысило 192 миллиона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый рабочий день в 2025 году пассажиры совершали поездки по биометрии более 200 тысяч раз.
Как подчеркивается на сайте, система оплаты по биометрии действует на четырех станциях Московских центральных диаметров (МЦД): Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы, Зеленоград-Крюково.
Кроме того, оплата по биометрии работает на регулярном речном электротранспорте и на железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса
". Уточняется, что нигде в мире этот платежный сервис не работает в таком масштабе и не является настолько удобным для пассажиров, как в Москве
.