Парковка в Москве будет бесплатной 71 день в 2026 году

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Парковка в Москве будет бесплатной 71 день в периоды государственных праздников в 2026 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Традиционно отменяем плату за парковку в столице в государственные праздники по решению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина. В этом году парковка будет бесплатной 71 день, из которых 21 - на всех улицах города. Просим водителей быть внимательными и всегда соблюдать правила дорожного движения", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что в течение 50 воскресных дней в этом году можно будет бесплатно парковаться везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа. Бесплатной на всех улицах парковка будет 21 праздничный день: с 1 по 10 января, 23 февраля, 8-9 марта, 1, 2, 9 и 11 мая, 12-13 июня, 4 ноября и 31 декабря. "Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме в течение всего года", - подчеркивается в сообщении.
