Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск уверен, что импланты Neuralink помогут восстановить работу тела - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/neuralink-866172435.html
Маск уверен, что импланты Neuralink помогут восстановить работу тела
Маск уверен, что импланты Neuralink помогут восстановить работу тела - 03.01.2026, ПРАЙМ
Маск уверен, что импланты Neuralink помогут восстановить работу тела
Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск выразил уверенность в том, что благодаря имплантам его компании... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T09:17+0300
2026-01-03T09:17+0300
технологии
общество
neuralink
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск выразил уверенность в том, что благодаря имплантам его компании удастся полностью восстанавливать работу тела людей с ограниченными возможностями. "На сегодняшний день я уверен, что полное восстановление функций тела возможно с помощью (имплантов - ред.) Neuralink", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. На видео, репост которого сделал Маск, предприниматель говорит, что хотя выполнить эту задачу непросто из-за технических сложностей, ничто с точки зрения физики этому не препятствует. В марте прошлого года Маск сообщал, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года. В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_249:0:2093:1383_1920x0_80_0_0_f3ddc80b6d2076dafdfd6abf5af4bffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , neuralink
Технологии, Общество , Neuralink
09:17 03.01.2026
 
Маск уверен, что импланты Neuralink помогут восстановить работу тела

Маск уверен, что импланты Neuralink помогут полностью восстановить работу тела

© AFP / Peter Parks Илон Маск
 Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Илон Маск. Архивное фото
© AFP / Peter Parks
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск выразил уверенность в том, что благодаря имплантам его компании удастся полностью восстанавливать работу тела людей с ограниченными возможностями.
"На сегодняшний день я уверен, что полное восстановление функций тела возможно с помощью (имплантов - ред.) Neuralink", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
На видео, репост которого сделал Маск, предприниматель говорит, что хотя выполнить эту задачу непросто из-за технических сложностей, ничто с точки зрения физики этому не препятствует.
В марте прошлого года Маск сообщал, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года.
В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
 
ТехнологииОбществоNeuralink
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала