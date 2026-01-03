https://1prime.ru/20260103/neuralink-866172435.html
Маск уверен, что импланты Neuralink помогут восстановить работу тела
2026-01-03T09:17+0300
технологии
общество
neuralink
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск выразил уверенность в том, что благодаря имплантам его компании удастся полностью восстанавливать работу тела людей с ограниченными возможностями. "На сегодняшний день я уверен, что полное восстановление функций тела возможно с помощью (имплантов - ред.) Neuralink", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. На видео, репост которого сделал Маск, предприниматель говорит, что хотя выполнить эту задачу непросто из-за технических сложностей, ничто с точки зрения физики этому не препятствует. В марте прошлого года Маск сообщал, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года. В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
технологии, общество , neuralink
