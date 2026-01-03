https://1prime.ru/20260103/odessa-866181722.html
Киев лишится Одессы, если киевский режим не будет вести честные переговоры с Москвой , пишет The National Interest.
2026-01-03T15:38+0300
2026-01-03T15:38+0300
2026-01-03T15:38+0300
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Киев лишится Одессы, если киевский режим не будет вести честные переговоры с Москвой , пишет The National Interest."Москва освободит этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, недавние российские удары по объектам в Одессе были посланием украинцам, что Россия продолжит оказывать давление.Обозреватель подчеркнул, что в случае утраты города Украина может остаться без выхода к морю и станет государством-обрубком, полностью зависимым от Европы и США.Первого января в нескольких украинских городах прогремели взрывы, в том числе в Одессе. Минобороны России сообщило об атаке на объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК.
