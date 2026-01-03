Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Происходящее в Одессе вызвало переполох в США - 03.01.2026
Происходящее в Одессе вызвало переполох в США
Происходящее в Одессе вызвало переполох в США - 03.01.2026, ПРАЙМ
Происходящее в Одессе вызвало переполох в США
Киев лишится Одессы, если киевский режим не будет вести честные переговоры с Москвой , пишет The National Interest. | 03.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Киев лишится Одессы, если киевский режим не будет вести честные переговоры с Москвой , пишет The National Interest."Москва освободит этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, недавние российские удары по объектам в Одессе были посланием украинцам, что Россия продолжит оказывать давление.Обозреватель подчеркнул, что в случае утраты города Украина может остаться без выхода к морю и станет государством-обрубком, полностью зависимым от Европы и США.Первого января в нескольких украинских городах прогремели взрывы, в том числе в Одессе. Минобороны России сообщило об атаке на объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК.
мировая экономика, одесса, киев, москва, the national interest, минобороны рф
Мировая экономика, Одесса, Киев, МОСКВА, The National Interest, Минобороны РФ
15:38 03.01.2026
 
Происходящее в Одессе вызвало переполох в США

TNI: Украина лишится Одессы, если Киев не будет вести честные переговоры с РФ

© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva Вид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Киев лишится Одессы, если киевский режим не будет вести честные переговоры с Москвой , пишет The National Interest.
"Москва освободит этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, недавние российские удары по объектам в Одессе были посланием украинцам, что Россия продолжит оказывать давление.
Обозреватель подчеркнул, что в случае утраты города Украина может остаться без выхода к морю и станет государством-обрубком, полностью зависимым от Европы и США.
Первого января в нескольких украинских городах прогремели взрывы, в том числе в Одессе. Минобороны России сообщило об атаке на объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК.
Мировая экономика Одесса Киев МОСКВА The National Interest Минобороны РФ
 
 
