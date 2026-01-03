https://1prime.ru/20260103/oon-866168445.html

Постпредство Ирана в ООН отвергло угрозы США

03.01.2026

ООН, 3 янв – ПРАЙМ. Постпредство Ирана в ООН отвергло угрозы США в свете протестов в стране, заявив, что ответственность за возможную эскалацию понесет Вашингтон, письмо иранской миссии есть в распоряжении РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям. "ИРИ безоговорочно отвергает и решительно осуждает эти безрассудные, интервенционистские и подстрекательские заявления и подтверждает свое неотъемлемое право защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность, а также защищать свое население от любого иностранного вмешательства. Иран будет решительно и соразмерно осуществлять свои права. США несут полную ответственность за любые последствия, вытекающие из этих незаконных угроз и любой последующей эскалации", – говорится в письме постпреда Ирана в ООН Амира Саида Иравани к председателю СБ (в январе – Сомали) и генсеку Организации Антониу Гутеррешу. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.

