Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами США по Венесуэле
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами США по Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами США по Венесуэле
Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что операция США против Венесуэлы представляет собой "опасный прецедент", так как она может иметь тревожные последствия для | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T17:55+0300
2026-01-03T17:55+0300
2026-01-03T17:56+0300
ООН, 3 янв - ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что операция США против Венесуэлы представляет собой "опасный прецедент", так как она может иметь тревожные последствия для всего региона, заявил в субботу его представитель Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь глубоко встревожен недавней эскалацией в Венесуэле, кульминацией чего стали сегодняшние военные действия Соединенных Штатов в этой стране, которые могут иметь тревожные последствия для региона. Независимо от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент", - заявил Дюжаррик.
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами США по Венесуэле
Гутерреш убежден, что операция США против Венесуэлы представляет собой опасный прецедент