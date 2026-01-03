Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами США по Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами США по Венесуэле
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами США по Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами США по Венесуэле
Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что операция США против Венесуэлы представляет собой "опасный прецедент", так как она может иметь тревожные последствия для | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T17:55+0300
2026-01-03T17:56+0300
мировая экономика
общество
венесуэла
сша
антониу гутерреш
оон
ООН, 3 янв - ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что операция США против Венесуэлы представляет собой "опасный прецедент", так как она может иметь тревожные последствия для всего региона, заявил в субботу его представитель Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь глубоко встревожен недавней эскалацией в Венесуэле, кульминацией чего стали сегодняшние военные действия Соединенных Штатов в этой стране, которые могут иметь тревожные последствия для региона. Независимо от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент", - заявил Дюжаррик.
мировая экономика, общество , венесуэла, сша, антониу гутерреш, оон
Мировая экономика, Общество , ВЕНЕСУЭЛА, США, Антониу Гутерреш, ООН
17:55 03.01.2026 (обновлено: 17:56 03.01.2026)
 
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами США по Венесуэле

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
ООН, 3 янв - ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что операция США против Венесуэлы представляет собой "опасный прецедент", так как она может иметь тревожные последствия для всего региона, заявил в субботу его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь глубоко встревожен недавней эскалацией в Венесуэле, кульминацией чего стали сегодняшние военные действия Соединенных Штатов в этой стране, которые могут иметь тревожные последствия для региона. Независимо от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент", - заявил Дюжаррик.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
