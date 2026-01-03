https://1prime.ru/20260103/oon-866186028.html

Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами США по Венесуэле

2026-01-03T17:55+0300

ООН, 3 янв - ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что операция США против Венесуэлы представляет собой "опасный прецедент", так как она может иметь тревожные последствия для всего региона, заявил в субботу его представитель Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь глубоко встревожен недавней эскалацией в Венесуэле, кульминацией чего стали сегодняшние военные действия Соединенных Штатов в этой стране, которые могут иметь тревожные последствия для региона. Независимо от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент", - заявил Дюжаррик.

