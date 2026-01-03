https://1prime.ru/20260103/opershtab-866173855.html
В России создадут федеральный оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками
В России создадут федеральный оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками
2026-01-03T10:21+0300
технологии
общество
россия
михаил мишустин
мвд
фсб
роскомнадзор
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать создание в России федерального оперштаба, который будет координировать работу по борьбе с интернет-мошенниками, говорится в сообщении кабмина. "Координацией работы по противодействию интернет-мошенникам займётся федеральный оперативный штаб", - сказано в сообщении. Отмечается, что предложения по его созданию и персональному составу должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор при участии Администрации президента, заинтересованных органов исполнительной власти, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета до 2 марта 2026 года.
В России создадут федеральный оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками
