В России создадут федеральный оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками - 03.01.2026
В России создадут федеральный оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками
2026-01-03T10:21+0300
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать создание в России федерального оперштаба, который будет координировать работу по борьбе с интернет-мошенниками, говорится в сообщении кабмина. "Координацией работы по противодействию интернет-мошенникам займётся федеральный оперативный штаб", - сказано в сообщении. Отмечается, что предложения по его созданию и персональному составу должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор при участии Администрации президента, заинтересованных органов исполнительной власти, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета до 2 марта 2026 года.
10:21 03.01.2026
 
В России создадут федеральный оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - 03.01.2026
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать создание в России федерального оперштаба, который будет координировать работу по борьбе с интернет-мошенниками, говорится в сообщении кабмина.
"Координацией работы по противодействию интернет-мошенникам займётся федеральный оперативный штаб", - сказано в сообщении.
Отмечается, что предложения по его созданию и персональному составу должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор при участии Администрации президента, заинтересованных органов исполнительной власти, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета до 2 марта 2026 года.
 
Заголовок открываемого материала