В России создадут федеральный оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками

В России создадут федеральный оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать создание в России федерального оперштаба, который будет координировать работу по борьбе с интернет-мошенниками, говорится в сообщении кабмина. "Координацией работы по противодействию интернет-мошенникам займётся федеральный оперативный штаб", - сказано в сообщении. Отмечается, что предложения по его созданию и персональному составу должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор при участии Администрации президента, заинтересованных органов исполнительной власти, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета до 2 марта 2026 года.

