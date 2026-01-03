https://1prime.ru/20260103/polsha-866170400.html
"Это мерзко": в Польше произошел скандал из-за новогоднего обращения Туска
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск столкнулся с критикой со стороны парламентариев из-за допущенной ошибки в дате основания польского государства в ходе своего новогоднего обращения, сообщает польское издание Fakt. В своем выступлении Туск заявил, что начало 2026 года знаменует собой 1001-й год с момента основания Польши. Однако, поляки традиционно отсчитывают свою государственность с 966 года, когда произошло крещение князя Мешко I Пяста. Это несоответствие заметили как зрители, так и члены парламента. "Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю", — отметил в социальной сети X председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак, обвинив премьера в значительной ошибке. По мнению польского историка Камиля Яницкого, слова Туска вызывают противоречия и выглядят странным выбором темы для новогоднего обращения. "Лучше было не выбирать конкретную дату (Основания Польши — Прим. Ред.), и меня удивляет это заявление тем, что было ожидаемо, что многие сочтут его провокационным", — отметил Яницкий в интервью изданию.
