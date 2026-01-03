Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это мерзко": в Польше произошел скандал из-за новогоднего обращения Туска - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/polsha-866170400.html
"Это мерзко": в Польше произошел скандал из-за новогоднего обращения Туска
"Это мерзко": в Польше произошел скандал из-за новогоднего обращения Туска - 03.01.2026, ПРАЙМ
"Это мерзко": в Польше произошел скандал из-за новогоднего обращения Туска
Премьер-министр Польши Дональд Туск столкнулся с критикой со стороны парламентариев из-за допущенной ошибки в дате основания польского государства в ходе своего | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T05:54+0300
2026-01-03T05:54+0300
общество
мировая экономика
польша
дональд туск
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/65/841996531_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_172c9ebbbd2b8b6b383ccd8b8323074c.jpg
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск столкнулся с критикой со стороны парламентариев из-за допущенной ошибки в дате основания польского государства в ходе своего новогоднего обращения, сообщает польское издание Fakt. В своем выступлении Туск заявил, что начало 2026 года знаменует собой 1001-й год с момента основания Польши. Однако, поляки традиционно отсчитывают свою государственность с 966 года, когда произошло крещение князя Мешко I Пяста. Это несоответствие заметили как зрители, так и члены парламента. "Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю", — отметил в социальной сети X председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак, обвинив премьера в значительной ошибке. По мнению польского историка Камиля Яницкого, слова Туска вызывают противоречия и выглядят странным выбором темы для новогоднего обращения. "Лучше было не выбирать конкретную дату (Основания Польши — Прим. Ред.), и меня удивляет это заявление тем, что было ожидаемо, что многие сочтут его провокационным", — отметил Яницкий в интервью изданию.
https://1prime.ru/20251218/tusk-865689330.html
https://1prime.ru/20251119/obvineniya-864728355.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/65/841996531_555:0:4928:3280_1920x0_80_0_0_9ad90df445e04880fbde86620ab3d324.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, польша, дональд туск
Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, Дональд Туск
05:54 03.01.2026
 
"Это мерзко": в Польше произошел скандал из-за новогоднего обращения Туска

Fakt: польский Сейм обвинил Туска в переписывании истории Польши

© CC BY 2.0 / European People's PartyДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Дональд Туск. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск столкнулся с критикой со стороны парламентариев из-за допущенной ошибки в дате основания польского государства в ходе своего новогоднего обращения, сообщает польское издание Fakt.
В своем выступлении Туск заявил, что начало 2026 года знаменует собой 1001-й год с момента основания Польши. Однако, поляки традиционно отсчитывают свою государственность с 966 года, когда произошло крещение князя Мешко I Пяста. Это несоответствие заметили как зрители, так и члены парламента.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах
18 декабря 2025, 21:01
"Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю", — отметил в социальной сети X председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак, обвинив премьера в значительной ошибке.
По мнению польского историка Камиля Яницкого, слова Туска вызывают противоречия и выглядят странным выбором темы для новогоднего обращения.
"Лучше было не выбирать конкретную дату (Основания Польши — Прим. Ред.), и меня удивляет это заявление тем, что было ожидаемо, что многие сочтут его провокационным", — отметил Яницкий в интервью изданию.
Председатель Европейского совета Дональд Туск на заседании Совета Европы в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Журналист раскритиковал Туска из-за обвинений в адрес России
19 ноября 2025, 23:27
 
ОбществоМировая экономикаПОЛЬШАДональд Туск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала