Посольство России в Австрии выразило протест из-за марша в честь Бандеры
Посольство России в Австрии выразило протест из-за акции на день рождения Степана Бандеры
Вена, Австрия. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Российское посольство в Австрии выразило протест в связи с празднованием в центре Вены дня рождения Степана Бандеры.
"В связи с произошедшим Посольство России в Австрии официально выразило протест министерству иностранных дел Австрии, подчеркнув недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там резко раскритиковали такое попустительство со стороны местных властей. В посольстве отметили, что подобные действия оскорбляют память жертв нацизма и идут вразрез с общественными нормами морали.
Первого января группа украинских радикалов в Австрии устроила марш по случаю дня рождения Бандеры.
Степан Бандера – главарь "Организации украинских националистов"* (ОУН*), запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Сегодня на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Бандеры и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. Боевики ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
* Запрещенная в России террористическая организация