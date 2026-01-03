https://1prime.ru/20260103/rabotodateli-866170547.html
Названы самые востребованные у работодателей профессии
Названы самые востребованные у работодателей профессии
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Выбирая будущую специальность, стоит ориентироваться на сферы и профессии, наиболее востребованные у работодателей - например, это разработчики программного обеспечения, специалисты по работе с большими данными, а также рабочие высокой квалификации, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"При выборе образования стоит ориентироваться на те же приоритетные сферы и профессии, что постоянно входят в рейтинг востребованности у работодателей", - считают в компании.
Так, в следующем году во всех сферах будет высок спрос на специалистов с цифровыми навыками - например, умеющих работать с искусственным интеллектом, программным обеспечением, различным оборудованием и данными. Также будут востребованы люди с "гибкими" навыками, обладающие адаптивностью и критическим мышлением.
В частности, сохранится высокий спрос на ряд IT-специальностей: это разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и по работе с большими данными, инженеры по обучению ИИ и машинному обучению. Они пользовались спросом у работодателей в 2025 году, рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в число самых востребованных профессий в этом году, на которые также стоит пойти учиться, войдут различные рабочие профессии, требующие высокой квалификации и специальных технических допусков. Это сварщики, слесари, машинисты, монтажники, автослесари, механики.
