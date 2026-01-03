https://1prime.ru/20260103/ran-866168125.html

В РАН оценили вероятность передачи Германией Украине новых вооружений

2026-01-03T02:13+0300

2026-01-03T02:13+0300

2026-01-03T02:13+0300

экономика

россия

мировая экономика

украина

германия

рф

фридрих мерц

владимир зеленский

владимир путин

handelsblatt

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Передача Германией Киеву новых наименований вооружений, в том числе дальнобойных ракет Taurus, а также перенос на Украину немецкого оборонного производства маловероятны, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Передача (Германией Украине - ред.) новых наименований, в том числе дальнобойных ракет "Таурус", и перенос на Украину немецкого оборонного производства маловероятны", - прогнозируют эксперты. При этом авторы доклада полагают, что Германия в условиях украинского конфликта продолжит оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Так, объемы военной помощи могут возрасти до 11,5 миллиарда евро. "Возможна отправка (на Украину - ред.) ВСУ ЗРК Patriot, ЗРК IRIS-M, ББМ, дронов, артиллерийских снарядов", - отмечается в докладе. В ноябре газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву. В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные систем", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

германия

рф

2026

россия, мировая экономика, украина, германия, рф, фридрих мерц, владимир зеленский, владимир путин, handelsblatt, нато, мид рф