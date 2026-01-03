https://1prime.ru/20260103/rossiya-866169473.html

В Китае восхитились жестким отпором России на выходку поляков

03.01.2026 - Польша столкнулась с жесткой реакцией Москвы после инцидента с российским консульством в Гданьске, пишет портал Sohu.

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Польша столкнулась с жесткой реакцией Москвы после инцидента с российским консульством в Гданьске, пишет портал Sohu.Ситуация касается попытки польских властей взять под контроль здание, в котором до конца декабря прошлого года располагалось консульство России в Гданьске."Атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась. Несколько польских чиновников с документами и сотрудниками службы безопасности направились к знакомому зданию российского консульства. Двери были плотно закрыты, и находившиеся внутри явно предвидели их цель", — говорится в материале. После решения местных властей захватить здание российские сотрудники отказались передать ключи и открыть двери. Хотя европейские представители утверждали о переходе консульства в собственность Польши, сотрудники внутри оставались спокойными, уточняет автор публикации. "Хотя физической стычки не произошло, атмосфера была ледяной", — констатировал Sohu. В середине ноября МИД Польши объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с Россией, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.В конце ноября МИД сообщил, что послу Польши вручена нота об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года в качестве ответной меры на отзыв польскими властями согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске.В октябре 2024 года Польша закрыла генеральное консульство России в Познани, а в мае 2025 года – генеральное консульство Кракове. В ответ на это Россия отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде..

