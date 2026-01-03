Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России - 03.01.2026
"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России
"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России - 03.01.2026, ПРАЙМ
"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России
Подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис в эфире YouTube-канала Mario Nawfal заявил, что Россия отреагирует на любые провокации со стороны Запада. | 03.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис в эфире YouTube-канала Mario Nawfal заявил, что Россия отреагирует на любые провокации со стороны Запада. "Если захотите сказать: "Как они посмели?" Я вас предупреждаю: будьте готовы к ответным мерам. Если вы эскалируете ситуацию, поднимаете ставки — то же самое получите в ответ", — предостерег он. Дэвис подчеркнул, что Россия последовательно придерживается своей переговорной линии и постоянно обозначает свои "красные линии", которые для неё неприемлемы, в то время как Запад продолжает их игнорировать, что затрудняет разрешение конфликта.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
07:36 03.01.2026
 
"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России

Дэвис: на Западе должны отдавать себе отчет в том, что Россия ответит на провокации

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис в эфире YouTube-канала Mario Nawfal заявил, что Россия отреагирует на любые провокации со стороны Запада.
"Если захотите сказать: "Как они посмели?" Я вас предупреждаю: будьте готовы к ответным мерам. Если вы эскалируете ситуацию, поднимаете ставки — то же самое получите в ответ", — предостерег он.
Дэвис подчеркнул, что Россия последовательно придерживается своей переговорной линии и постоянно обозначает свои "красные линии", которые для неё неприемлемы, в то время как Запад продолжает их игнорировать, что затрудняет разрешение конфликта.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
 
