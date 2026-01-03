https://1prime.ru/20260103/rossiya-866171111.html

"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России

"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России - 03.01.2026, ПРАЙМ

"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России

Подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис в эфире YouTube-канала Mario Nawfal заявил, что Россия отреагирует на любые провокации со стороны Запада. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T07:36+0300

2026-01-03T07:36+0300

2026-01-03T07:36+0300

запад

сша

украина

дмитрий песков

василий небензя

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис в эфире YouTube-канала Mario Nawfal заявил, что Россия отреагирует на любые провокации со стороны Запада. "Если захотите сказать: "Как они посмели?" Я вас предупреждаю: будьте готовы к ответным мерам. Если вы эскалируете ситуацию, поднимаете ставки — то же самое получите в ответ", — предостерег он. Дэвис подчеркнул, что Россия последовательно придерживается своей переговорной линии и постоянно обозначает свои "красные линии", которые для неё неприемлемы, в то время как Запад продолжает их игнорировать, что затрудняет разрешение конфликта.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

запад

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, сша, украина, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин