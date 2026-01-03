https://1prime.ru/20260103/rossiya-866171111.html
"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России
"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России - 03.01.2026, ПРАЙМ
"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России
Подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис в эфире YouTube-канала Mario Nawfal заявил, что Россия отреагирует на любые провокации со стороны Запада. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T07:36+0300
2026-01-03T07:36+0300
2026-01-03T07:36+0300
запад
сша
украина
дмитрий песков
василий небензя
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис в эфире YouTube-канала Mario Nawfal заявил, что Россия отреагирует на любые провокации со стороны Запада. "Если захотите сказать: "Как они посмели?" Я вас предупреждаю: будьте готовы к ответным мерам. Если вы эскалируете ситуацию, поднимаете ставки — то же самое получите в ответ", — предостерег он. Дэвис подчеркнул, что Россия последовательно придерживается своей переговорной линии и постоянно обозначает свои "красные линии", которые для неё неприемлемы, в то время как Запад продолжает их игнорировать, что затрудняет разрешение конфликта.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
запад
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, сша, украина, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин
ЗАПАД, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Владимир Путин
"Как они посмели?" В США запаниковали из-за России
Дэвис: на Западе должны отдавать себе отчет в том, что Россия ответит на провокации