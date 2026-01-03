https://1prime.ru/20260103/rossiya-866179769.html
Россия призвала созвать СБ ООН в связи с ситуацией в Венесуэле
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Россия поддерживает призыв немедленного созыва заседания Совета безопасности ООН после атаки США на Венесуэлу, заявили в субботу в МИД России. "Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
