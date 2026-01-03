Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия призвала созвать СБ ООН в связи с ситуацией в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/rossiya-866179769.html
Россия призвала созвать СБ ООН в связи с ситуацией в Венесуэле
Россия призвала созвать СБ ООН в связи с ситуацией в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Россия призвала созвать СБ ООН в связи с ситуацией в Венесуэле
Россия поддерживает призыв немедленного созыва заседания Совета безопасности ООН после атаки США на Венесуэлу, заявили в субботу в МИД России. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:55+0300
2026-01-03T14:55+0300
россия
сша
венесуэла
латинская америка
оон
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862874834_0:54:1800:1067_1920x0_80_0_0_0fa605b7956e0010e49354bf74893934.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Россия поддерживает призыв немедленного созыва заседания Совета безопасности ООН после атаки США на Венесуэлу, заявили в субботу в МИД России. "Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
сша
венесуэла
латинская америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862874834_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_097bb843fe4b868e1d0562c989ae72ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, венесуэла, латинская америка, оон, мид рф
РОССИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ООН, МИД РФ
14:55 03.01.2026
 
Россия призвала созвать СБ ООН в связи с ситуацией в Венесуэле

МИД России поддержал призыв немедленного созыва СБ ООН после атаки США на Венесуэлу

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Россия поддерживает призыв немедленного созыва заседания Совета безопасности ООН после атаки США на Венесуэлу, заявили в субботу в МИД России.
"Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
 
РОССИЯСШАВЕНЕСУЭЛАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАООНМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала