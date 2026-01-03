https://1prime.ru/20260103/rynki-865668624.html

Нефть, золото, металлы: что ждет рынки сырья в 2026 году

Нефть, золото, металлы: что ждет рынки сырья в 2026 году - 03.01.2026, ПРАЙМ

Нефть, золото, металлы: что ждет рынки сырья в 2026 году

В 2026 году на рынки сырьевых товаров и драгоценных металлов будут влиять как геополитические, так и макроэкономические факторы. Остановимся на каждой группе по | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T05:05+0300

2026-01-03T05:05+0300

2026-01-03T05:05+0300

мнения аналитиков

рынок

ук альфа-капитал

китай

сша

джером пауэлл

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865668624.jpg?1767405902

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В 2026 году на рынки сырьевых товаров и драгоценных металлов будут влиять как геополитические, так и макроэкономические факторы. Остановимся на каждой группе по порядку. Геополитические факторы традиционно сложно прогнозировать, однако именно они во многом определяют реакцию рынков. Среди них — тарифная кампания США, которая уже в прошлом году привела к росту цен на отдельные металлы, в частности на медь и серебро. Существенное влияние оказывает и санкционное давление, усиливающее риски поставок российской нефти и тем самым поддерживающее нефтяные котировки. Дополнительным фактором остается общая геополитическая неопределенность, включая эскалацию в отношениях США и Венесуэлы, а также другие потенциальные события на мировой арене. При этом геополитические факторы хоть и носят резкий характер, но влияния, как правило, краткосрочное.С точки зрения макроэкономики ключевое значение будет иметь политика ФРС США — особенно с учетом истечения срока полномочий Джерома Пауэлла в середине 2026 года, неопределенности вокруг его преемника и будущего курса регулятора по снижению процентных ставок. Отдельно стоит выделить меры стимулирования экономики Китая как крупнейшего импортера многих видов сырья.Снижение процентных ставок и рост инфляционных ожиданий, как правило, являются позитивными факторами для золота — актива, традиционно рассматриваемого как защита от инфляции. Аналогичную поддержку в таких условиях получают и другие сырьевые товары, номинированные в долларах США.При этом важно учитывать, что золото не относится к циклическим товарам. В отличие от серебра, никеля, меди или нефти, оно нередко растет и в периоды неожиданных негативных экономических, геополитических или социальных шоков, что дополнительно усиливает его статус защитного актива.Для рынка нефти основными рисками остаются возможное замедление экономики Китая, потенциальный развал соглашения ОПЕК+, а также недооценка перспектив роста добычи нефти в США, в том числе вне сланцевого сегмента.Для рынка газа — замедление мировой экономики, возврат к более широкому использованию угля в качестве топлива, прежде всего в США, а также геополитическая деэскалация с возможным возобновлением поставок российского трубопроводного газа в Европу.Для меди и серебра существенным риском может стать отказ США от введения или сохранения ввозных пошлин.Для никеля — сохраняющийся риск переизбытка предложения, прежде всего за счет роста производства в Индонезии.Для золота — завершение цикла снижения ставок ФРС, а также возможная пауза в покупках со стороны центральных банков, в том числе из-за уже высоких цен и переориентации на другие классы активов.Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

мнения аналитиков, рынок, ук альфа-капитал, китай, сша, джером пауэлл, опек