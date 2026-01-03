Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть, золото, металлы: что ждет рынки сырья в 2026 году - 03.01.2026
Нефть, золото, металлы: что ждет рынки сырья в 2026 году
Нефть, золото, металлы: что ждет рынки сырья в 2026 году - 03.01.2026, ПРАЙМ
Нефть, золото, металлы: что ждет рынки сырья в 2026 году
В 2026 году на рынки сырьевых товаров и драгоценных металлов будут влиять как геополитические, так и макроэкономические факторы. Остановимся на каждой группе по | 03.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В 2026 году на рынки сырьевых товаров и драгоценных металлов будут влиять как геополитические, так и макроэкономические факторы. Остановимся на каждой группе по порядку. Геополитические факторы традиционно сложно прогнозировать, однако именно они во многом определяют реакцию рынков. Среди них — тарифная кампания США, которая уже в прошлом году привела к росту цен на отдельные металлы, в частности на медь и серебро. Существенное влияние оказывает и санкционное давление, усиливающее риски поставок российской нефти и тем самым поддерживающее нефтяные котировки. Дополнительным фактором остается общая геополитическая неопределенность, включая эскалацию в отношениях США и Венесуэлы, а также другие потенциальные события на мировой арене. При этом геополитические факторы хоть и носят резкий характер, но влияния, как правило, краткосрочное.С точки зрения макроэкономики ключевое значение будет иметь политика ФРС США — особенно с учетом истечения срока полномочий Джерома Пауэлла в середине 2026 года, неопределенности вокруг его преемника и будущего курса регулятора по снижению процентных ставок. Отдельно стоит выделить меры стимулирования экономики Китая как крупнейшего импортера многих видов сырья.Снижение процентных ставок и рост инфляционных ожиданий, как правило, являются позитивными факторами для золота — актива, традиционно рассматриваемого как защита от инфляции. Аналогичную поддержку в таких условиях получают и другие сырьевые товары, номинированные в долларах США.При этом важно учитывать, что золото не относится к циклическим товарам. В отличие от серебра, никеля, меди или нефти, оно нередко растет и в периоды неожиданных негативных экономических, геополитических или социальных шоков, что дополнительно усиливает его статус защитного актива.Для рынка нефти основными рисками остаются возможное замедление экономики Китая, потенциальный развал соглашения ОПЕК+, а также недооценка перспектив роста добычи нефти в США, в том числе вне сланцевого сегмента.Для рынка газа — замедление мировой экономики, возврат к более широкому использованию угля в качестве топлива, прежде всего в США, а также геополитическая деэскалация с возможным возобновлением поставок российского трубопроводного газа в Европу.Для меди и серебра существенным риском может стать отказ США от введения или сохранения ввозных пошлин.Для никеля — сохраняющийся риск переизбытка предложения, прежде всего за счет роста производства в Индонезии.Для золота — завершение цикла снижения ставок ФРС, а также возможная пауза в покупках со стороны центральных банков, в том числе из-за уже высоких цен и переориентации на другие классы активов.Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
05:05 03.01.2026
 
Нефть, золото, металлы: что ждет рынки сырья в 2026 году

Скрябин: в 2026 году на сырьевые рынки будут влиять геополитика и макроэкономика

Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В 2026 году на рынки сырьевых товаров и драгоценных металлов будут влиять как геополитические, так и макроэкономические факторы. Остановимся на каждой группе по порядку.
Геополитические факторы традиционно сложно прогнозировать, однако именно они во многом определяют реакцию рынков. Среди них — тарифная кампания США, которая уже в прошлом году привела к росту цен на отдельные металлы, в частности на медь и серебро. Существенное влияние оказывает и санкционное давление, усиливающее риски поставок российской нефти и тем самым поддерживающее нефтяные котировки. Дополнительным фактором остается общая геополитическая неопределенность, включая эскалацию в отношениях США и Венесуэлы, а также другие потенциальные события на мировой арене. При этом геополитические факторы хоть и носят резкий характер, но влияния, как правило, краткосрочное.
С точки зрения макроэкономики ключевое значение будет иметь политика ФРС США — особенно с учетом истечения срока полномочий Джерома Пауэлла в середине 2026 года, неопределенности вокруг его преемника и будущего курса регулятора по снижению процентных ставок. Отдельно стоит выделить меры стимулирования экономики Китая как крупнейшего импортера многих видов сырья.
Снижение процентных ставок и рост инфляционных ожиданий, как правило, являются позитивными факторами для золота — актива, традиционно рассматриваемого как защита от инфляции. Аналогичную поддержку в таких условиях получают и другие сырьевые товары, номинированные в долларах США.
При этом важно учитывать, что золото не относится к циклическим товарам. В отличие от серебра, никеля, меди или нефти, оно нередко растет и в периоды неожиданных негативных экономических, геополитических или социальных шоков, что дополнительно усиливает его статус защитного актива.
Для рынка нефти основными рисками остаются возможное замедление экономики Китая, потенциальный развал соглашения ОПЕК+, а также недооценка перспектив роста добычи нефти в США, в том числе вне сланцевого сегмента.
Для рынка газа — замедление мировой экономики, возврат к более широкому использованию угля в качестве топлива, прежде всего в США, а также геополитическая деэскалация с возможным возобновлением поставок российского трубопроводного газа в Европу.
Для меди и серебра существенным риском может стать отказ США от введения или сохранения ввозных пошлин.
Для никеля — сохраняющийся риск переизбытка предложения, прежде всего за счет роста производства в Индонезии.
Для золота — завершение цикла снижения ставок ФРС, а также возможная пауза в покупках со стороны центральных банков, в том числе из-за уже высоких цен и переориентации на другие классы активов.
Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

