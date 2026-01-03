https://1prime.ru/20260103/saldo-866179632.html

При ударе ВСУ по Хорлам сгорели не менее 19 тел, заявил Сальдо

При ударе ВСУ по Хорлам сгорели не менее 19 тел, заявил Сальдо - 03.01.2026, ПРАЙМ

При ударе ВСУ по Хорлам сгорели не менее 19 тел, заявил Сальдо

Не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ в Хорлах полностью сгорели, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T14:53+0300

2026-01-03T14:53+0300

2026-01-03T14:53+0300

общество

промышленность

херсонская область

черное море

рф

владимир сальдо

всу

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866179464_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_7a3b378a5a2223711ee44ca4d83b015b.jpg

ВОЛГОГРАД, 3 янв - ПРАЙМ. Не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ в Хорлах полностью сгорели, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. "В первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения. Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80% именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что не все тела идентифицированы, проводится экспертиза.

херсонская область

черное море

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , промышленность, херсонская область, черное море, рф, владимир сальдо, всу, ск рф