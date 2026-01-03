При ударе ВСУ по Хорлам сгорели не менее 19 тел, заявил Сальдо

https://1prime.ru/20260103/saldo-866179632.html
2026-01-03T14:53+0300
общество
промышленность
херсонская область
черное море
рф
владимир сальдо
всу
ск рф
ВОЛГОГРАД, 3 янв - ПРАЙМ. Не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ в Хорлах полностью сгорели, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. "В первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения. Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80% именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что не все тела идентифицированы, проводится экспертиза.
