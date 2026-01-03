https://1prime.ru/20260103/saldo-866180640.html
Зеленский лично планировал атаку на Хорлы, заявил Сальдо
2026-01-03T15:10+0300
2026-01-03T15:10+0300
2026-01-03T15:10+0300
ВОЛГОГРАД, 3 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский лично планировал атаку в новогоднюю ночь на кафе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Конечно же, это киевский режим и сам Зеленский планировал эти акции на прошлой неделе - попытка удара по резиденции президента, а теперь вот именно под Новый год, именно под самый Новый Новый год", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 1". В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
