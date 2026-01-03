https://1prime.ru/20260103/saldo-866180640.html

Зеленский лично планировал атаку на Хорлы, заявил Сальдо

Зеленский лично планировал атаку на Хорлы, заявил Сальдо - 03.01.2026, ПРАЙМ

Зеленский лично планировал атаку на Хорлы, заявил Сальдо

Владимир Зеленский лично планировал атаку в новогоднюю ночь на кафе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T15:10+0300

2026-01-03T15:10+0300

2026-01-03T15:10+0300

общество

херсонская область

черное море

рф

владимир сальдо

владимир зеленский

всу

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg

ВОЛГОГРАД, 3 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский лично планировал атаку в новогоднюю ночь на кафе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Конечно же, это киевский режим и сам Зеленский планировал эти акции на прошлой неделе - попытка удара по резиденции президента, а теперь вот именно под Новый год, именно под самый Новый Новый год", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 1". В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.

херсонская область

черное море

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , херсонская область, черное море, рф, владимир сальдо, владимир зеленский, всу, ск рф