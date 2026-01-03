В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

https://1prime.ru/20260103/samolet-866186191.html
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. "Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
