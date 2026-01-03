https://1prime.ru/20260103/samolet-866193270.html
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения - 03.01.2026, ПРАЙМ
Во Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщает Росавиация. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T23:16+0300
2026-01-03T23:16+0300
2026-01-03T23:16+0300
бизнес
внуково
росавиация
аэропорт внуково
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8768693cec0f99e09f26a997df4db470.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщает Росавиация. "Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
внуково
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e3b004ff592679d45f13b630495867e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, внуково, росавиация, аэропорт внуково, общество
Бизнес, Внуково, Росавиация, аэропорт Внуково, Общество
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов