Во Внуково ввели временные ограничения

Во Внуково ввели временные ограничения

2026-01-03T23:16+0300

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщает Росавиация. "Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

