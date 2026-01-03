https://1prime.ru/20260103/sberbank-866169390.html
В Сбербанке назвали главные киберугрозы для российских организаций
В Сбербанке назвали главные киберугрозы для российских организаций - 03.01.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке назвали главные киберугрозы для российских организаций
Ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T05:17+0300
2026-01-03T05:17+0300
2026-01-03T05:17+0300
технологии
финансы
банки
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866169390.jpg?1767406642
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"В 2025 году для российских организаций ключевыми угрозами остались DDoS-атаки, кибершпионаж и атаки, направленные на приостановку работы или уничтожение ИТ-инфраструктуры c целью остановить бизнес-процессы", - сказал он.
Кузнецов отметил, что помимо получения финансовой выгоды, злоумышленники также рассчитывают вызвать резонанс в медиа и спровоцировать недоверие населения к государству и бизнесу.
"Сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, при этом сумма запрашиваемого выкупа в отдельных инцидентах на рынке, по данным экспертов, достигала 500 миллионов рублей", - рассказал зампред правления Сбербанка.
Также он отметил, что в России беспрецедентный уровень атак на корпоративный и госсектор как по количеству, так и по мощности.
В сентябре на ВЭФ Кузнецов говорил, что в 2025 году, по данным "Сбера", кибератакам подверглось не менее 53% российских компаний.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, банки, сбербанк
Технологии, Финансы, Банки, Сбербанк
В Сбербанке назвали главные киберугрозы для российских организаций
Зампред правления Сбербанка Кузнецов назвал ключевые киберугрозы в 2025 году
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"В 2025 году для российских организаций ключевыми угрозами остались DDoS-атаки, кибершпионаж и атаки, направленные на приостановку работы или уничтожение ИТ-инфраструктуры c целью остановить бизнес-процессы", - сказал он.
Кузнецов отметил, что помимо получения финансовой выгоды, злоумышленники также рассчитывают вызвать резонанс в медиа и спровоцировать недоверие населения к государству и бизнесу.
"Сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, при этом сумма запрашиваемого выкупа в отдельных инцидентах на рынке, по данным экспертов, достигала 500 миллионов рублей", - рассказал зампред правления Сбербанка.
Также он отметил, что в России беспрецедентный уровень атак на корпоративный и госсектор как по количеству, так и по мощности.
В сентябре на ВЭФ Кузнецов говорил, что в 2025 году, по данным "Сбера", кибератакам подверглось не менее 53% российских компаний.