В Сбербанке назвали главные киберугрозы для российских организаций - 03.01.2026
В Сбербанке назвали главные киберугрозы для российских организаций
Ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием... | 03.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "В 2025 году для российских организаций ключевыми угрозами остались DDoS-атаки, кибершпионаж и атаки, направленные на приостановку работы или уничтожение ИТ-инфраструктуры c целью остановить бизнес-процессы", - сказал он. Кузнецов отметил, что помимо получения финансовой выгоды, злоумышленники также рассчитывают вызвать резонанс в медиа и спровоцировать недоверие населения к государству и бизнесу. "Сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, при этом сумма запрашиваемого выкупа в отдельных инцидентах на рынке, по данным экспертов, достигала 500 миллионов рублей", - рассказал зампред правления Сбербанка. Также он отметил, что в России беспрецедентный уровень атак на корпоративный и госсектор как по количеству, так и по мощности. В сентябре на ВЭФ Кузнецов говорил, что в 2025 году, по данным "Сбера", кибератакам подверглось не менее 53% российских компаний.
05:17 03.01.2026
 
В Сбербанке назвали главные киберугрозы для российских организаций

Зампред правления Сбербанка Кузнецов назвал ключевые киберугрозы в 2025 году

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Ключевыми киберугрозами в 2025 году для российских организаций остались DDoS-атаки, кибершпионаж, а также сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"В 2025 году для российских организаций ключевыми угрозами остались DDoS-атаки, кибершпионаж и атаки, направленные на приостановку работы или уничтожение ИТ-инфраструктуры c целью остановить бизнес-процессы", - сказал он.
Кузнецов отметил, что помимо получения финансовой выгоды, злоумышленники также рассчитывают вызвать резонанс в медиа и спровоцировать недоверие населения к государству и бизнесу.
"Сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, при этом сумма запрашиваемого выкупа в отдельных инцидентах на рынке, по данным экспертов, достигала 500 миллионов рублей", - рассказал зампред правления Сбербанка.
Также он отметил, что в России беспрецедентный уровень атак на корпоративный и госсектор как по количеству, так и по мощности.
В сентябре на ВЭФ Кузнецов говорил, что в 2025 году, по данным "Сбера", кибератакам подверглось не менее 53% российских компаний.
 
