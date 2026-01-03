https://1prime.ru/20260103/sheremetevo-866181019.html

Шереметьево предупредило пассажиров о загруженности паркингов

Шереметьево предупредило пассажиров о загруженности паркингов - 03.01.2026, ПРАЙМ

Шереметьево предупредило пассажиров о загруженности паркингов

Максимальная загрузка паркингов терминалов B и C в аэропорту "Шереметьево" фиксируется в период новогодних праздников, сообщили в воздушной гавани. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T15:26+0300

2026-01-03T15:26+0300

2026-01-03T15:26+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/83276/85/832768591_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_bba8341e387406b65175ed1e7233e6e1.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Максимальная загрузка паркингов терминалов B и C в аэропорту "Шереметьево" фиксируется в период новогодних праздников, сообщили в воздушной гавани. "В условиях пикового новогоднего периода фиксируется максимальная загрузка паркингов Терминалов В и С", - говорится в сообщении. Наличие свободных мест можно отследить с помощью сайта аэропорта. Также "Шереметьево предлагает автомобили на паркинге терминала D и открытых удаленных парковках. "Шереметьево" - крупнейший аэропорт России по пассажиропотоку. За 10 месяцев 2025 года он составил 36,8 миллиона человек. Из авиагавани выполняются рейсы более чем по 130 направлениям в России и за рубежом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт шереметьево