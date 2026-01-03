https://1prime.ru/20260103/sheremetevo-866181019.html
Шереметьево предупредило пассажиров о загруженности паркингов
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Максимальная загрузка паркингов терминалов B и C в аэропорту "Шереметьево" фиксируется в период новогодних праздников, сообщили в воздушной гавани. "В условиях пикового новогоднего периода фиксируется максимальная загрузка паркингов Терминалов В и С", - говорится в сообщении. Наличие свободных мест можно отследить с помощью сайта аэропорта. Также "Шереметьево предлагает автомобили на паркинге терминала D и открытых удаленных парковках. "Шереметьево" - крупнейший аэропорт России по пассажиропотоку. За 10 месяцев 2025 года он составил 36,8 миллиона человек. Из авиагавани выполняются рейсы более чем по 130 направлениям в России и за рубежом.
