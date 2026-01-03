Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.01.2026
Шерпа России в G20 прокомментировала приоритеты торговли США
Приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций, в том числе мер против РФ, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций, в том числе мер против РФ, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Один из приоритетов в торговой повестке США даже сформулирован таким образом, что, к примеру, торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием не должна использоваться как оружие. Под этим подразумеваются прежде всего ограничительные меры, которые используются против нашей страны недружественными государствами", - сообщила Лукаш. В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
03:50 03.01.2026
 
Шерпа России в G20 прокомментировала приоритеты торговли США

Шерпа России Лукаш: приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций, в том числе мер против РФ, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Один из приоритетов в торговой повестке США даже сформулирован таким образом, что, к примеру, торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием не должна использоваться как оружие. Под этим подразумеваются прежде всего ограничительные меры, которые используются против нашей страны недружественными государствами", - сообщила Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
 
