https://1prime.ru/20260103/sherp-866168823.html

Шерпа России в G20 прокомментировала приоритеты торговли США

Шерпа России в G20 прокомментировала приоритеты торговли США - 03.01.2026, ПРАЙМ

Шерпа России в G20 прокомментировала приоритеты торговли США

Приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций, в том числе мер против РФ, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T03:50+0300

2026-01-03T03:50+0300

2026-01-03T03:50+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

рф

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866168823.jpg?1767401405

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций, в том числе мер против РФ, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Один из приоритетов в торговой повестке США даже сформулирован таким образом, что, к примеру, торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием не должна использоваться как оружие. Под этим подразумеваются прежде всего ограничительные меры, которые используются против нашей страны недружественными государствами", - сообщила Лукаш. В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

сша

рф

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, рф, вашингтон