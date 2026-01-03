https://1prime.ru/20260103/sng-866172157.html
Генсек СНГ назвал одну из главных задач организации в сфере экономики
Генсек СНГ назвал одну из главных задач организации в сфере экономики - 03.01.2026, ПРАЙМ
Генсек СНГ назвал одну из главных задач организации в сфере экономики
Реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ станет одной из основных задач в сфере экономики для членов содружества в 2026... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T08:46+0300
2026-01-03T08:46+0300
2026-01-03T08:46+0300
бизнес
россия
казахстан
москва
лебедев
касым-жомарт токаев
снг
МИНСК, 3 янв – ПРАЙМ. Реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ станет одной из основных задач в сфере экономики для членов содружества в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. "На 2026 год запланировано рассмотрение целого ряда важных проектов. Например, в экономической сфере - это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ", - сказал Лебедев. Генсек содружества напомнил, что речь идет о создании интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ, которая обеспечит безопасное, быстрое и эффективное перемещение грузов между государствами и сократит транспортные издержки, повысив транзитный потенциал стран-участниц. "В работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед - Стратегия развития топливно-энергетического комплекса на период до 2035 года (в перспективе до 2050 года), разрабатываемая Электроэнергетическим советом СНГ", - рассказал собеседник агентства. Разработать концепцию сопряжения магистральных транспортных маршрутов, пролегающих через страны содружества, в 2023 году предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Концепция была утверждена на заседании Экономического совета СНГ, которое состоялось в начале декабря 2025 года в Москве.
