Генсек СНГ назвал одну из главных задач организации в сфере экономики

МИНСК, 3 янв – ПРАЙМ. Реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ станет одной из основных задач в сфере экономики для членов содружества в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. "На 2026 год запланировано рассмотрение целого ряда важных проектов. Например, в экономической сфере - это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ", - сказал Лебедев. Генсек содружества напомнил, что речь идет о создании интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ, которая обеспечит безопасное, быстрое и эффективное перемещение грузов между государствами и сократит транспортные издержки, повысив транзитный потенциал стран-участниц. "В работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед - Стратегия развития топливно-энергетического комплекса на период до 2035 года (в перспективе до 2050 года), разрабатываемая Электроэнергетическим советом СНГ", - рассказал собеседник агентства. Разработать концепцию сопряжения магистральных транспортных маршрутов, пролегающих через страны содружества, в 2023 году предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Концепция была утверждена на заседании Экономического совета СНГ, которое состоялось в начале декабря 2025 года в Москве.

