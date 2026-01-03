Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия призвала США освободить Мадуро - 03.01.2026
Россия призвала США освободить Мадуро
Россия призвала США освободить Мадуро - 03.01.2026, ПРАЙМ
Россия призвала США освободить Мадуро
Россия решительно призывает руководство США освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявили в субботу в МИД РФ. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T18:32+0300
2026-01-03T18:32+0300
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Россия решительно призывает руководство США освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявили в субботу в МИД РФ. "В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу", - говорится в заявлении.
Россия призвала США освободить Мадуро

МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Россия решительно призывает руководство США освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявили в субботу в МИД РФ.
"В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу", - говорится в заявлении.
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой
