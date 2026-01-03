https://1prime.ru/20260103/ssha-866186319.html
Россия призвала США освободить Мадуро
03.01.2026
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Россия решительно призывает руководство США освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявили в субботу в МИД РФ. "В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу", - говорится в заявлении.
