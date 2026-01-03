https://1prime.ru/20260103/ssha-866186609.html

В июне США добавили новый документ к делу против Мадуро

В июне США добавили новый документ к делу против Мадуро - 03.01.2026, ПРАЙМ

В июне США добавили новый документ к делу против Мадуро

Прокуроры США включили в расследование уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро новый конфиденциальный документ в июне, выяснило РИА Новости, | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T18:36+0300

2026-01-03T18:36+0300

2026-01-03T18:36+0300

сша

венесуэла

нью-йорк

николас мадуро

дональд трамп

мид

оон

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864691473_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_e6adb9662213e2f655ca50ee78fddf19.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв – ПРАЙМ. Прокуроры США включили в расследование уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро новый конфиденциальный документ в июне, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами дела. Документ был добавлен к делу против Мадуро и его предполагаемых сообщников 18 июня 2025 года, следует из базы данных суда в южном округе Нью-Йорка. В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Согласно анализу документов, проведенному РИА Новости, по предъявленным в США обвинениям Мадуро грозит вплоть до четырех пожизненных сроков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны. По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

https://1prime.ru/20260103/venesuela-866185769.html

сша

венесуэла

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон, в мире