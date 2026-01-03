Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260103/ssha-866186609.html
В июне США добавили новый документ к делу против Мадуро
В июне США добавили новый документ к делу против Мадуро - 03.01.2026, ПРАЙМ
В июне США добавили новый документ к делу против Мадуро
Прокуроры США включили в расследование уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро новый конфиденциальный документ в июне, выяснило РИА Новости, | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T18:36+0300
2026-01-03T18:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864691473_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_e6adb9662213e2f655ca50ee78fddf19.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв – ПРАЙМ. Прокуроры США включили в расследование уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро новый конфиденциальный документ в июне, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами дела. Документ был добавлен к делу против Мадуро и его предполагаемых сообщников 18 июня 2025 года, следует из базы данных суда в южном округе Нью-Йорка. В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Согласно анализу документов, проведенному РИА Новости, по предъявленным в США обвинениям Мадуро грозит вплоть до четырех пожизненных сроков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны. По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
https://1prime.ru/20260103/venesuela-866185769.html
18:36 03.01.2026
 
В июне США добавили новый документ к делу против Мадуро

В июне США добавили новый конфиденциальный документ к делу против Мадуро

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 янв – ПРАЙМ. Прокуроры США включили в расследование уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро новый конфиденциальный документ в июне, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.
Документ был добавлен к делу против Мадуро и его предполагаемых сообщников 18 июня 2025 года, следует из базы данных суда в южном округе Нью-Йорка.
В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Согласно анализу документов, проведенному РИА Новости, по предъявленным в США обвинениям Мадуро грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой
17:56
 
СШАВЕНЕСУЭЛАНью-ЙоркНиколас МадуроДональд ТрампМИДООНВ мире
 
 
