https://1prime.ru/20260103/ssha-866187075.html

Администрация Трампа готовит брифинг для конгресса об операции в Венесуэле

Администрация Трампа готовит брифинг для конгресса об операции в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ

Администрация Трампа готовит брифинг для конгресса об операции в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе проинформировать конгресс страны о военной операции в Венесуэле, заявил спикер палаты | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T18:43+0300

2026-01-03T18:43+0300

2026-01-03T18:43+0300

венесуэла

в мире

дональд трамп

вашингтон

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866186903_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_1e3263388a28e1cc8c1d697330aa68c0.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе проинформировать конгресс страны о военной операции в Венесуэле, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Администрация Трампа работает над организацией брифингов для членов конгресса, которые вернутся в Вашингтон на следующей неделе", - написал он в соцсети Х. Джонсон назвал военную операцию в Венесуэле оправданной акцией, которая должна обеспечить защиту американских граждан.

https://1prime.ru/20260103/ssha-866186609.html

венесуэла

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венесуэла, в мире, дональд трамп, вашингтон, сша