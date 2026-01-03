https://1prime.ru/20260103/ssha-866187075.html
Администрация Трампа готовит брифинг для конгресса об операции в Венесуэле
2026-01-03T18:43+0300
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе проинформировать конгресс страны о военной операции в Венесуэле, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Администрация Трампа работает над организацией брифингов для членов конгресса, которые вернутся в Вашингтон на следующей неделе", - написал он в соцсети Х. Джонсон назвал военную операцию в Венесуэле оправданной акцией, которая должна обеспечить защиту американских граждан.
