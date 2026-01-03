Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.01.2026 Администрация Трампа готовит брифинг для конгресса об операции в Венесуэле
Администрация Трампа готовит брифинг для конгресса об операции в Венесуэле
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе проинформировать конгресс страны о военной операции в Венесуэле, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Администрация Трампа работает над организацией брифингов для членов конгресса, которые вернутся в Вашингтон на следующей неделе", - написал он в соцсети Х. Джонсон назвал военную операцию в Венесуэле оправданной акцией, которая должна обеспечить защиту американских граждан.
18:43 03.01.2026
 
Администрация Трампа готовит брифинг для конгресса об операции в Венесуэле

© РИА Новости . Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Наймушин
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе проинформировать конгресс страны о военной операции в Венесуэле, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
"Администрация Трампа работает над организацией брифингов для членов конгресса, которые вернутся в Вашингтон на следующей неделе", - написал он в соцсети Х.
Джонсон назвал военную операцию в Венесуэле оправданной акцией, которая должна обеспечить защиту американских граждан.
