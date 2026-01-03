https://1prime.ru/20260103/ssha-866187321.html

Глава МИД Венесуэлы призвал США к немедленному прекращению агрессии

КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Агрессия в отношении Венесуэлы должна быть немедленно прекращена, нужно двигаться к миру и диалогу, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. "Необходимо немедленно прекратить агрессию, мы должны двигаться к миру и диалогу. Более того, президент Николас Мадуро заявил об этом 1 января в международном интервью, где сказал, что предлагает мир, диалог, переговоры, потому что это наш путь", - сказал Хиль агентству.

