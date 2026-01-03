Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщают СМИ - 03.01.2026, ПРАЙМ
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщают СМИ
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщают СМИ - 03.01.2026, ПРАЙМ
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщают СМИ
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Каракасе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. | 03.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Каракасе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "По словам трех источников, близких к вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, она находится в Каракасе", - пишет издание.
2026
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщают СМИ

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Каракасе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"По словам трех источников, близких к вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, она находится в Каракасе", - пишет издание.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Глава МИД Бельгии призвал привлечь Мадуро к ответственности
18:51
 
Общество ВЕНЕСУЭЛА New York Times В мире
 
 
