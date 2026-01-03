https://1prime.ru/20260103/ssha-866187890.html
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщают СМИ
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Каракасе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "По словам трех источников, близких к вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, она находится в Каракасе", - пишет издание.
